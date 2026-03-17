Detenidos dos hombres tras acceder a varios comercios de Lanzarote durante la noche

El Ayuntamiento de Teguise ha destacado la actuación de la Policía Local de Teguise tras un incidente ocurrido en la localidad de Costa Teguise en la madrugada del viernes de la pasada semana, 13 de marzo, donde dos varones fueron detenidos después de acceder durante la noche a varios establecimientos comerciales ubicados en un centro comercial de la Avenida de El Jablillo.

Los hechos se produjeron el pasado jueves por la noche, cuando se recibió un aviso tras la activación de la alarma de uno de los locales y la llamada de vecinos que detectaron movimientos sospechosos en la zona.

Rápida respuesta de los agentes

Hasta el lugar se desplazó una patrulla formada por cuatro agentes, que lograron localizar a los implicados en poco tiempo. Tras su identificación, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos, controlando la situación sin que se registraran incidentes mayores.

La intervención permitió restablecer la normalidad en una zona caracterizada por su actividad turística y comercial, especialmente en horario nocturno.

Reconocimiento institucional a la actuación policial

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha valorado la actuación de los agentes, subrayando que su rápida intervención fue clave para resolver el incidente con agilidad y garantizar la seguridad en el entorno.

En la misma línea, el concejal de Policía Local, Ginés González, ha puesto en valor la profesionalidad y coordinación del cuerpo, destacando la importancia de contar con un dispositivo preparado para actuar con rapidez ante este tipo de situaciones.

Importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Local se ha agradecido la colaboración de los vecinos que dieron aviso, recordando que la participación ciudadana es fundamental para detectar incidencias y facilitar la intervención de los servicios de seguridad.

En este sentido, se insiste en la necesidad de contactar con el teléfono de emergencias 112 ante cualquier situación que pueda suponer un riesgo para la seguridad o el orden público.

Seguridad en zonas turísticas

Costa Teguise es uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote, lo que implica una mayor vigilancia por parte de las autoridades para garantizar la convivencia y la protección tanto de residentes como de visitantes.

Este tipo de actuaciones refuerza el papel de la Policía Local en la prevención de delitos y en la respuesta rápida ante incidentes, contribuyendo a mantener la seguridad en espacios con alta afluencia de personas.