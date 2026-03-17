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Herido un motorista de 22 años tras colisionar con un coche en un accidente en Gran Canaria

Sanitarios del Servicio de Urgencias Canario atendieron al joven tras ser alertados del suceso, ocurrido en Ingenio, y lo evacuaron al Hospital Universitario Insular

Imagen de la fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Imagen de la fachada del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista de 22 años ha resultado herido en la mañana de este martes tras una colisión con un turismo en la Avenida de América, en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. El suceso se produjo en torno a las 06:28 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Tras recibir la alerta, el servicio de emergencias del Gobierno de Canarias activó de inmediato los recursos necesarios para atender al afectado.

Atención sanitaria y traslado al hospital

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, que movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario asistió al motorista en el lugar del incidente.

El joven presentaba en el momento inicial de la atención diversas contusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para una valoración más exhaustiva.

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Intervención de los servicios de emergencia

Además de los recursos sanitarios, agentes de la Policía Local de Ingenio acudieron al lugar del accidente. Los efectivos se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.

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