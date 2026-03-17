Investigado en Gran Canaria por sustraer gafas de lujo mediante el método del descuido

La Guardia Civil ha identificado e investigado a un varón como presunto responsable de dos delitos de hurto cometidos en establecimientos comerciales del municipio de Mogán, en Gran Canaria. Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de febrero y han sido esclarecidos tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes.

El sospechoso actuaba, presuntamente, utilizando el conocido método del descuido, aprovechando momentos de distracción del personal de los comercios para sustraer productos de alto valor.

Robos en zonas comerciales concurridas

Uno de los incidentes tuvo lugar en un establecimiento ubicado en una zona de ocio muy frecuentada, donde el individuo habría aprovechado que el dependiente atendía a otro cliente para sustraer tres gafas de sol de alta gama. El valor total de los artículos robados en este caso asciende a unos 850 euros, según las estimaciones.

Además, se le atribuye un segundo hurto con características similares, cometido días antes en una vía comercial del mismo municipio, donde se apoderó de otro par de gafas de lujo. En ambos casos, la actuación se produjo sin violencia, pero con una clara intencionalidad de aprovechar la falta de vigilancia momentánea.

Diligencias judiciales en marcha

Tras la identificación del presunto autor, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente. En concreto, el caso ha pasado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde continuará su tramitación.

El investigado ha quedado a disposición judicial mientras se esclarecen todos los detalles relacionados con los hechos.

El impacto del hurto en el comercio local

Aunque los hurtos sin violencia suelen percibirse como delitos de menor gravedad, su impacto en el tejido empresarial es significativo. Este tipo de acciones genera pérdidas económicas directas para los comercios, especialmente cuando se trata de productos de alto valor como artículos de lujo.

Además, la profesionalización de quienes cometen hurtos al descuido contribuye a crear un clima de inseguridad en áreas comerciales, lo que puede disuadir tanto a clientes como a inversores y afectar a la imagen del destino.

Prevención y colaboración ciudadana

Desde las fuerzas de seguridad se insiste en la importancia de reforzar las medidas de prevención en los comercios, especialmente en momentos de alta afluencia. Asimismo, la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de hechos resultan fundamentales para facilitar la actuación policial.