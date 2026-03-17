Un mes sin Airam Concepción Afonso: la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida en La Palma

Se cumple un mes desde la desaparición de Airam Concepción Afonso en La Palma. Son semanas de angustia e incertidumbre para una familia que no pierde la esperanza de localizar con vida a un joven que padece trastorno del espectro autista, de altas capacidades, y un trastorno neuropsiquiátrico infantil. Y, además, la película documental que refleja la vida de Airam y su madre, la cineasta Mercedes Afonso, ha obtenido hace pocas jornadas un premio, la Biznaga de Plata, en el apartado de documentales del Festival de Málaga.

La obra audiovisual, titulada El mapa para tocarte, está dirigida por la propia progenitora y es un relato sobre la vida de ambos durante doce años. A lo largo de las semanas, tanto su padre, Francisco Concepción, como su madre han aportado algunas claves para entender la forma de comportarse de Airam ante determinadas situaciones que resultan muy complejas para él.

Las últimas imágenes que la Guardia Civil ha obtenido sobre el joven palmero proceden del 16 de febrero (día de la desaparición) en una guagua y mientras caminaba por calles de Santa Cruz de La Palma, en dirección a la Calle Real, que en esas horas era escenario de una de las fiestas más multitudinarias de la Isla: Los Indianos.

Buscaba a su madre

Ante esa circunstancia, Afonso recordaba que su hijo no acudió a la capital palmera a disfrutar de dicho evento carnavalero. En realidad, el chico buscaba a su madre. La mujer aclaró que ese día había fallos o problemas con la telefonía móvil, las llamadas y los mensajes. Y la comunicación entre ellos resulta fundamental en cualquier momento y sobre cualquier otra circunstancia. Por eso, la familia cree que el colapso de las telecomunicaciones pudo provocar que Airam se desorientara.

Un mes sin saber de Airam y 19 días desde que se encontró el último indicio relevante sobre el joven palmero. Un submarinista halló sus pantalones vaqueros a diez metros de profundidad en el mar, cerca de Los Cancajos y de la cabecera norte del Aeropuerto de La Palma. Es decir, el mismo lugar en el que pocas jornadas antes apareció su mochila negra. Y el mismo enclave del litoral entre Breña Baja y la Villa de Mazo (en la zona Este de la Isla) en la que los investigadores de la Guardia Civil sitúan su última comunicación a través del teléfono móvil.

Desde ese momento, nada relevante para los agentes del Instituto Armado, al menos que haya trascendido hasta ahora. Mientras tanto, su padre y un grupo de voluntarios continúan con búsquedas a pie por la otra vertiente del territorio insular; es decir, por caminos y zonas rurales de El Paso.

Entre otros espacios, lo han intentado localizar por las faldas del Pico Begenado, una montaña que tiene 1.854 metros de altura y forma un macizo triangular entre los barrancos de El Riachuelo, Tenisca y Las Angustias, así como el borde sur del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

Miedo irrefrenable

Su progenitor también ha explicado que, hace ocho meses, su hijo realizó un viaje a Polonia en compañía de otros alumnos y profesores de una escuela de arte. En un momento dado, mientras estaba en un campamento de cabañas, sintió un miedo irrefrenable ante la presencia y la actitud de otro hombre polaco de gran altura y que tenía una pala en la mano. Se marchó y anduvo sólo durante horas. Tras hallarlo policías a la mañana siguiente, fue llevado a las cabañas. Por segunda vez, volvió a pasar mucho miedo, al sentirse vigilado. Trató de escapar a la carrera y fue sujetado por cuatro personas, que le pusieron una manta encima, siempre según el testimonio aportado por Francisco Concepción.

A raíz de este episodio, Airam estuvo ingresado en un centro de dicho país durante tres semanas. Después de brindarle mucho amor y protección, los padres consiguieron autorización para sacarlo de dicho recurso y volver a La Palma.

En las semanas y meses anteriores, Airam supuestamente sufrió otros episodios en los que sintió miedo y relacionó tales situaciones con lo ocurrido en Polonia, asegura el progenitor. Francisco Concepción muestra su agradecimiento a la mayoría de los vecinos, pero lamenta que algunas personas hablen sin tener conocimiento alguno de cómo se comportan y reaccionan los jóvenes autistas ante situaciones de mucho miedo.