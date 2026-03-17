Sorprendido en Arrecife conduciendo con el carnet suspendido, sin seguro y con la ITV caducada

La seguridad vial vuelve a situarse en el centro de la actualidad en Lanzarote tras una actuación reciente de la Policía Local de Arrecife. Un conductor de 38 años ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial después de ser sorprendido circulando con el permiso de conducción suspendido por decisión judicial.

El caso, detectado durante un control de vigilancia del tráfico, pone de relieve la importancia de los sistemas tecnológicos de control y verificación que utilizan actualmente los cuerpos policiales, capaces de identificar irregularidades relacionadas con vehículos y conductores en cuestión de segundos.

Según ha informado la Policía Local de Arrecife, el conductor también circulaba sin seguro obligatorio y con la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada, lo que supone una acumulación de infracciones graves que podrían derivar en sanciones administrativas y responsabilidades penales.

Una intervención durante la vigilancia del tráfico

Los hechos ocurrieron el 15 de marzo alrededor de las 17:55 horas, cuando agentes de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia detectaron un vehículo que presentaba irregularidades en los registros oficiales.

Gracias a la consulta automática de datos, los agentes comprobaron que el coche no contaba con seguro obligatorio en vigor ni con la ITV actualizada, dos requisitos indispensables para poder circular legalmente por las vías públicas.

Ante esta situación, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo para verificar la situación del conductor y del automóvil. Durante la identificación se confirmó que la persona que estaba al volante tenía una suspensión temporal del permiso de conducción impuesta por resolución judicial.

La suspensión se prolonga hasta el 14 de enero de 2028, por lo que conducir durante ese periodo constituye un presunto delito contra la seguridad vial.

Tras constatar esta circunstancia, los agentes informaron al conductor de su condición de investigado, iniciándose las diligencias correspondientes.