Borrasca Therese en Canarias: vuelos cancelados, desvíos y un aterrizaje extremo en La Palma

La llegada de la borrasca Therese al archipiélago canario ya está generando las primeras consecuencias visibles en el transporte aéreo. Las fuertes rachas de viento, la inestabilidad atmosférica y las condiciones meteorológicas adversas están afectando especialmente a los aeropuertos de las islas occidentales, donde se han registrado cancelaciones, desvíos de vuelos y maniobras de aterrizaje extremadamente complejas.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada se ha vivido en el aeropuerto de La Palma, donde un vídeo grabado este miércoles muestra la dificultad de una aeronave para tomar tierra en medio del temporal. Las imágenes reflejan la tensión generada por las condiciones meteorológicas y ponen de relieve el impacto que el episodio de mal tiempo está teniendo en la operativa aeroportuaria.

El episodio meteorológico coincide con un periodo de alta movilidad aérea entre islas y con la Península, lo que ha provocado alteraciones en la programación de vuelos y retrasos que afectan a numerosos pasajeros.

Un aterrizaje bajo fuertes rachas de viento en La Palma

El vídeo que circula en redes sociales y que ha sido grabado desde el entorno del aeropuerto de La Palma muestra a un avión de la aerolínea Binter intentando completar la maniobra de aterrizaje mientras es sacudido por las intensas rachas de viento.

Durante la aproximación a pista, la aeronave se balancea de forma visible, lo que evidencia la dificultad de mantener la estabilidad frente a las corrientes laterales que caracterizan a este tipo de temporales. La escena ha generado inquietud entre quienes presenciaban la maniobra desde el aeropuerto.

En la grabación puede escucharse a uno de los testigos comentar con preocupación: “Cómo irá la gente, mareada”, una frase que refleja la sensación de tensión vivida en ese momento.

Los aterrizajes con viento cruzado son una de las situaciones más complejas para los pilotos, ya que requieren gran precisión y control de la aeronave para mantener la trayectoria correcta hasta el contacto con la pista.

Cancelaciones de vuelos entre islas por el temporal

Las consecuencias de la borrasca no se limitan a las maniobras de aterrizaje. Las condiciones meteorológicas adversas han obligado también a cancelar varios trayectos programados durante la jornada.

Según ha informado Aena, las complicaciones meteorológicas han provocado la cancelación de al menos dos vuelos con destino a La Palma. Estas conexiones tenían previsto partir desde los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, rutas que habitualmente concentran un elevado volumen de tráfico interinsular.

Las cancelaciones responden a criterios de seguridad operacional, ya que cuando el viento supera determinados límites o la visibilidad se reduce significativamente, las compañías aéreas y los controladores pueden decidir suspender operaciones para evitar riesgos.