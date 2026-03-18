Buscan a una persona desaparecida en Gran Canaria

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía para ayudar en la localización de una persona desaparecida, cuya búsqueda se encuentra actualmente en marcha. Las autoridades consideran que la difusión masiva del cartel de desaparición es una herramienta clave para aumentar las posibilidades de encontrar al afectado lo antes posible.

Desde el cuerpo policial se ha pedido expresamente que el cartel de búsqueda sea difundido a través de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, además de redes sociales, con el objetivo de ampliar al máximo el alcance de la información.

Las desapariciones generan una enorme preocupación entre familiares y allegados, por lo que la rápida circulación de datos sobre la persona desaparecida puede resultar determinante para obtener pistas que permitan esclarecer su paradero.