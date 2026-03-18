Investigado en Gran Canaria por acceder sin permiso a archivos íntimos de su expareja y almacenarlos en su móvil

La Guardia Civil ha abierto una investigación en el municipio de Agüimes por un presunto delito contra la intimidad, en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos. Los hechos se relacionan con el acceso no autorizado a material audiovisual de carácter sensible perteneciente a una mujer.

Según ha informado el instituto armado, la actuación se inició tras una denuncia presentada a principios del mes de marzo, lo que activó de inmediato los protocolos especializados en este tipo de delitos.

Acceso ilícito a un dispositivo personal

Los hechos se remontan a una vivienda situada en Ingenio, donde la víctima solía dejar un dispositivo electrónico de su propiedad. De acuerdo con la investigación, el ahora investigado, que mantuvo una relación previa con la afectada, habría aprovechado esta circunstancia para acceder al terminal sin consentimiento.

A pesar de que los archivos estaban protegidos mediante una clave de seguridad, el sospechoso habría logrado sortear las medidas de protección para copiar el contenido íntimo a su propio teléfono móvil.

Descubrimiento accidental y posible patrón delictivo

La situación salió a la luz cuando un allegado de la víctima encontró de forma casual en el teléfono del investigado imágenes y vídeos íntimos de la denunciante y de su actual pareja. Este hallazgo generó preocupación adicional al detectarse indicios de que podría existir material similar de otras mujeres, lo que apunta a un posible comportamiento reiterado.

El presunto autor de los hechos jaqueó un dispositivo personal para sustraer imágenes sexuales de la víctima y de su pareja

Este aspecto ha sido incorporado a la investigación, que trata de esclarecer el alcance real de los hechos y determinar si existen más personas afectadas.

Actuación rápida para evitar la difusión del contenido

Tras recibir la denuncia, los agentes especializados iniciaron un análisis técnico centrado en la trazabilidad del acceso al dispositivo y la identificación del presunto autor. Este proceso permitió localizarlo en Agüimes.

La rápida intervención de la Guardia Civil fue clave para asegurar las pruebas antes de que pudieran ser eliminadas o difundidas. Uno de los principales riesgos en este tipo de casos es la posible divulgación del material a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, lo que puede multiplicar el daño.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de guardia de Telde, que continuará con el procedimiento judicial.

Impacto de los delitos contra la intimidad

El acceso no autorizado a contenido personal supone una grave vulneración de la privacidad. Este tipo de delitos puede generar consecuencias psicológicas importantes en las víctimas, como ansiedad, sensación de inseguridad o pérdida de control sobre su propia imagen.

La investigación ha conseguido prevenir la posible difusión masiva de los archivos

En el entorno digital actual, la difusión de contenidos íntimos puede producirse de forma rápida y masiva, lo que incrementa el impacto y dificulta su eliminación una vez compartido.

Importancia de la prevención y la denuncia

Las autoridades recuerdan la importancia de proteger los dispositivos personales y evitar compartir contraseñas o información sensible. Asimismo, insisten en la necesidad de denunciar cualquier acceso indebido o sospecha de vulneración de la intimidad.

La actuación policial en este caso no solo busca esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, sino también prevenir la propagación de este tipo de conductas, que afectan a derechos fundamentales.

Este suceso pone de relieve la necesidad de reforzar la conciencia social sobre la privacidad digital, en un contexto en el que el uso de dispositivos electrónicos forma parte de la vida cotidiana y donde los riesgos asociados a su mal uso son cada vez mayores.