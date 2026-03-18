Tensión en Telde: investigan el lanzamiento de botellas incendiarias cerca de la iglesia de San Gregorio
La Policía acordona la zona junto a la iglesia tras la aparición de varias botellas y toma huellas en el lugar
Un amplio dispositivo policial se desplegó este miércoles en la zona de San Gregorio, en Telde, tras detectarse el lanzamiento de lo que podrían ser artefactos incendiarios de fabricación casera en las inmediaciones de la iglesia del casco histórico.
Según fuentes presentes en el lugar, se habrían arrojado dos botellas, una de ellas contra el suelo y otra hacia una pared lateral próxima al templo. Una de las botellas, de medio litro, quedó en la zona tras el incidente.
Agentes de la Policía han acordonado el espacio con vallas y mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. En el lugar, donde se han concentrado entre 10 y 15 efectivos, se están recabando testimonios de posibles testigos y realizando labores de inspección, incluida la toma de huellas en los objetos encontrados.
Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre la autoría de los hechos, mientras continúan las diligencias policiales.
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