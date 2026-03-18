La Policía Nacional refuerza la seguridad en el sur de la isla con patrullas conjuntas de agentes de Alemania y Rumanía
Los agentes europeos patrullarán uniformados integrándose en el dispositivo de Seguridad Ciudadana establecido para ofrecer una atención al turista
La Policía Nacional ha recibido en un acto de bienvenida a los nuevos agentes de Alemania y Rumanía que, hasta el próximo mes de abril, se integrarán en patrullas conjuntas con la Policía Nacional en el sur de la isla.
El acto ha contado con la presencia del Delegado del Gobierno en Canarias, D. Anselmo Pestana, quien ha recibido a los agentes junto al Jefe Superior de Policía de Canarias, D. Jesús María Gómez Martín, y el Cónsul de Alemania en Las Palmas de Gran Canaria, Ralf Reuter.
Prevención y asistencia
Este despliegue se realiza bajo el marco del Proyecto Comisarías Europeas, una iniciativa de cooperación internacional que permite a policías de distintos países de la Unión Europea prestar servicio en España. Los agentes extranjeros patrullarán de uniforme integrándose plenamente en los dispositivos de Seguridad Ciudadana establecidos.
El objetivo principal de este desplazamiento es formar patrullas mixtas para atender, en su idioma, a turistas y residentes en zonas de especial interés o con ocasión de eventos de relevancia. Entre sus funciones específicas destacan las patrullas a pie en zonas turísticas, la prevención de la delincuencia en la vía pública y el apoyo en la tramitación de denuncias mediante labores de traducción y mediación.
Casi dos décadas de Cooperación Europea
El Proyecto Comisarías Europeas tiene su origen en el año 2008, inicialmente con Francia, bajo el amparo del Tratado de Prüm, que regula el envío de funcionarios policiales entre Estados miembros de la UE. A lo largo de los años, el programa se ha consolidado y expandido con éxito suponiendo una mejora en la prestación del servicio al ciudadano.
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