Tres personas rescatadas con éxito en el sureste de Gran Canaria gracias a dispositivos de emergencia OneUp
Tras el vuelco de dos kayakistas y las dificultades de un hombre mayor, los equipos de emergencia emplearon los recursos para asegurar los rescates en la playa de Arinaga
La playa de Arinaga vivió momentos de tensión ayer, 17 de marzo, a las 10:25 horas, cuando varios incidentes en el agua obligaron a activar de inmediato el operativo de emergencia.
El primer suceso se produjo cuando dos kayakistas volcaron sus embarcaciones, quedando en situación de riesgo. Ante esto, efectivos de la Policía Local de Agüimes y del cuerpo de Bomberos de Agüimes se desplazaron rápidamente hasta el lugar para garantizar la seguridad de los afectados.
Uso de dispositivos OneUp y tótems de rescate
Los agentes contaban con dispositivos OneUp, equipos de asistencia diseñados para rescates acuáticos. Uno de estos dispositivos fue utilizado directamente desde el vehículo policial para asistir a la primera víctima. Simultáneamente, recurrieron al tótem de rescate instalado en la playa para obtener un segundo dispositivo OneUp, con el que pudieron auxiliar al segundo kayakista.
Mientras se desarrollaba este operativo, un tercer incidente requirió atención inmediata: un hombre de edad avanzada tenía dificultades para volver a la orilla. Los equipos de emergencia hicieron uso nuevamente del tótem y un tercer dispositivo OneUp para asegurar su rescate.
Resultado y eficacia del sistema de rescate
Gracias a la coordinación rápida y efectiva entre la Policía Local y los Bomberos, los tres afectados fueron rescatados sin consecuencias graves. Este suceso confirma la utilidad de los dispositivos OneUp en situaciones de riesgo, sumando ya 43 vidas salvadas desde su instalación.
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