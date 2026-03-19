Buscan a un hombre que lleva más de 10 días desaparecido en Gran Canaria

La asociación SOS Desaparecidos mantiene activa una alerta urgente para localizar a Ali Ouchen, un hombre de 38 años cuya pista se perdió el pasado 8 de marzo en la provincia de Las Palmas. La organización ha difundido su descripción física y solicita la colaboración de la ciudadanía para tratar de esclarecer qué ha ocurrido y poder encontrarlo lo antes posible.

Las desapariciones generan siempre una gran preocupación social, especialmente cuando pasan los días sin que haya noticias sobre el paradero de la persona. En estos casos, la difusión pública de la información se convierte en una herramienta fundamental para ampliar las posibilidades de localizarla.

Por este motivo, asociaciones especializadas y autoridades insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para avanzar en la investigación.

Quién es Ali Ouchen y cómo identificarlo

Según la información difundida por SOS Desaparecidos, Ali Ouchen tiene 38 años y presenta una serie de rasgos físicos que pueden ayudar a reconocerlo.

Entre los datos facilitados por la asociación destacan los siguientes:

Altura: aproximadamente 1,60 metros

aproximadamente 1,60 metros Complexión: delgada

delgada Cabello: negro y ondulado

negro y ondulado Ojos: negros

negros Rasgo distintivo: lleva brackets

En el mismo aviso difundido por SOS Desaparecidos también se alertaba de la desaparición de Graciela R. J., una mujer de 38 años cuya pista se había perdido el 16 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información difundida inicialmente, la mujer mide aproximadamente 1,70 metros, tiene complexión normal, cabello rubio y ojos marrones. No obstante, la mujer ya ha sido localizada, por lo que su caso ha quedado resuelto. Este tipo de desenlaces positivos son relativamente frecuentes en muchas desapariciones, especialmente cuando la alerta se difunde con rapidez y llega a un gran número de personas.