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Narcotráfico en Tenerife

Hallan 230 kilos de hachís en un furgón tras saltarse el conductor un control

El conductor, de 39 años, embistió a un coche de la Guardia Civil y huyó en dirección contraria antes de ser interceptado en Las Galletas

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre protagonizó una peligrosa huida en un furgón de un control de la Guardia Civil en el sur de Tenerife y los agentes, al interceptarlo, terminaron encontrando a bordo del vehículo más de 200 kilos de hachís. Después de una conducción temeraria, de circular en sentido contrario y de dejar inutilizado un vehículo policial, el varón fue capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La intervención fue realizada por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Detuvieron a un ciudadano, de 39 años de edad y residente en Arona, que fue acusado de un delito de tráfico de drogas, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y delito contra la seguridad del tráfico.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo en la carretera que enlaza el polígono industrial de Las Chafiras con el pueblo de Las Galletas, entre los municipios de Arona y San Miguel de Abona. Funcionarios del Instituto Armado localizaron una furgoneta, cuyo conductor circulaba de forma extraña, lo que les llamó la atención. Los agentes del cuerpo de seguridad se identificaron y solicitaron al citado conductor que se apartara a un lado de la vía.

El arrestado, de 39 años, ingresa en prisión provisional a la espera de la celebración del juicio

Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones. Muy al contrario, aceleró y embistió al vehículo policial, que quedó inutilizado. Sin embargo, los guardias civiles que iban en el interior del turismo afectado no resultaron heridos, según la información ofrecida por la Comandancia Provincial en la jornada de ayer.

Los agentes comenzaron la persecución a la furgoneta. A partir de entonces , comprobaron que el ahora acusado condujo de manera imprudente. Durante su fuga, circuló en dirección contraria, golpeó a otros vehículos y puso en riesgo la integridad física de viandantes y otros usuarios de la carretera.

A la salida del caso urbano de Las Galletas, el furgón fue interceptado por dos patrullas de la Guardia Civil, cuyos integrantes procedieron a la detención del conductor.

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Los agentes efectuaron un registro del vehículo y en la zona destinada a la carga encontraron media docena de fardos de hachís, con un peso aproximado de 230 kilos en total. El detenido, junto a las diligencias instruidas fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión provisión del varón a la espera de que se celebre el juicio.

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