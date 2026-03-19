La Guardia Civil detiene en Agüimes a un hombre por dos robos con fuerza

La Policía Local de Agüimes ha esclarecido el robo ocurrido en el Centro Cultural Municipal , con la detención de un hombre adulto como presunto autor de este delito. El hecho, que ocurrió entre el 6 y el 9 de marzo, consistió en el acceso al interior del centro tras forzar una ventana, donde el sospechoso sustrajo una pantalla de ordenador, las llaves de acceso y causó daños en varias puertas del edificio.

El Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde ha citado ya a los agentes para el juicio la próxima semana, tras la diligencia presentada por la Policía Local. Además, el sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil tras una investigación que incluyó testimonios y análisis del modo de actuación en el robo.

Horas antes de su detención, el individuo había intentado cometer un segundo robo en un establecimiento de hostelería de la calle La Palmita, utilizando la técnica de apalancamiento sobre una puerta lateral, aunque no logró acceder al interior del local. Durante el arresto, el presunto autor fue encontrado en posesión de material que había sido robado del centro cultural.