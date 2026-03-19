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Las Palmas G. C.

El hombre hallado muerto en los tetrápodos de la Avenida Marítima falleció por causas naturales

El cadáver hallado en los tetrápodos, en Las Palmas de Gran Canaria, está en avanzado estado de descomposición

El cadáver hallado en los tetrápodos, en Las Palmas de Gran Canaria, está en avanzado estado de descomposición

Benyara Machinea

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El hombre hallado muerto en los tetrápodos de la Avenida Marítima falleció por causas naturales, según el informe preliminar de la autopsia. La víctima, de 64 años y vecino de Gran Canaria, llevaba un mes desaparecido cuando fue localizado.

Fue a las 9.50 horas del lunes cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba de la presencia de un cuerpo flotando en el mar, junto a la Avenida Marítima y frente al barrio de Triana.

A la zona, en la confluencia con la calle Munguía, se desplazó un gran despliegue de emergencias: Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Los agentes del grupo de Homicidios, al frente del caso, lograron ya el lunes a mediodía identificar al fallecido, pese al estado de descomposición en el que se encontraba por llevar días en el mar.

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La rápida identificación fue posible tras cotejar la lista de desaparecidos en la Isla. La familia de la víctima, de 64 años, denunció hace un mes que no lograba contactar con él.

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