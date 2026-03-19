La rápida actuación de la Policía Local evita una tragedia en el litoral de Arrecife

La rápida respuesta de la Policía Local de Arrecife evitó una tragedia durante la madrugada del pasado domingo en la capital de Lanzarote. Los hechos ocurrieron en torno a la 01:25 horas, cuando un joven acudió a dependencias policiales para alertar de la presencia de una mujer en actitud preocupante en el puente de acceso al Castillo de San Gabriel.

Según la información facilitada, la mujer, de 22 años, se encontraba en las inmediaciones del conocido Puente de las Bolas, en una zona muy próxima a la jefatura policial.

Ante la advertencia, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar para comprobar la situación.

Rescate inmediato en el mar

A su llegada, los efectivos observaron cómo la joven se precipitaba al agua. En ese momento, uno de los agentes, al percatarse de que la mujer no intentaba mantenerse a flote y comenzaba a hundirse, decidió intervenir sin demora. Tras quitarse el ceñidor, se lanzó al mar para proceder a su rescate.

De forma paralela, otro policía activó el protocolo de emergencia desde tierra, solicitando la intervención de los servicios sanitarios. Esta coordinación resultó clave para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

Traslado hospitalario y atención sanitaria

Minutos después, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar para atender a la joven. Tras ser rescatada, fue trasladada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, donde fue sometida a una valoración médica.