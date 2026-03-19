Roban de madrugada en una cafetería de Tomás Morales tras romper el cristal con una piedra

Un robo registrado durante la madrugada de este jueves ha afectado a la cafetería Amazonas, Brunch & Food, situada en el número 110 de la calle Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha trascendido, los autores del asalto accedieron al interior del local tras romper el cristal con una piedra, provocando importantes daños en el establecimiento. Una vez dentro, sustrajeron dinero y diversos objetos, entre ellos material informático como un ordenador.

En el interior del local se observan restos de sangre, a la espera de la llegada de la científica para la toma de muestras, lo que podría aportar más información sobre lo ocurrido.

A primera hora de la mañana, el establecimiento presentaba visibles destrozos como consecuencia del robo, mientras se evaluaban los daños ocasionados. Por el momento, no han trascendido datos sobre la autoría de los hechos, que se encuentran bajo investigación.