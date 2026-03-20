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Agarrada a un árbol para no ser arrastrada: el angustioso rescate de una anciana en el barranco de Arguineguín por el temporal Therese

Tras recibir el aviso a las 08:10 horas, los bomberos de Puerto Rico rescataron a una vecina de San Bartolomé de Tirajana que quedó aislada por la crecida del cauce

Rescate de una mujer tras la crecida del barranco en Arguineguín

Rescate de una mujer tras la crecida del barranco en Arguineguín

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Los bomberos de Puerto Rico logran salvar a una vecina de 80 años que fue arrastrada por la corriente y sobrevivió agarrada a un árbol durante el paso de la borrasca Therese por Gran Canaria. La señora quedó aislada por la crecida del cauce del barranco a primera hora de la mañana.

El aviso se recibió a las 08:10 horas a través del 112, alertando de la presencia de una persona en las inmediaciones del campo de fútbol, perteneciente al municipio de San Bartolomé de Tirajana, que no podía cruzar debido al aumento del caudal.

Según Bomberos de Puerto Rico, se trata de una vecina de entre 70 y 80 años, que fue arrastrada por el agua y logró agarrarse a un árbol. Los vecinos de la zona escucharon sus gritos de auxilio y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Así se ve la borrasca desde el aire y en el aeropuerto de Gran Canaria

Así se ve la borrasca desde el aire y en el aeropuerto de Gran Canaria

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Así se ve la borrasca desde el aire y en el aeropuerto de Gran Canaria / LP/DLP

Situación de riesgo

Los bomberos desplazados desde Puerto Rico encontraron a la mujer con el agua a la altura de la cintura y en una situación de riesgo debido a la fuerte corriente del barranco. Para poder acceder hasta ella, los efectivos tuvieron que establecer una línea de vida, en un rescate que describen como especialmente tenso. Finalmente, lograron sacarla del cauce sin que presentara heridas de gravedad. Posteriormente, fue trasladada por agentes de la Policía al centro de salud, ya que la ambulancia tardaba en llegar al lugar.

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Por el momento, se trata de la incidencia más relevante en cuanto a afectación directa a personas durante este episodio del temporal.

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