Arde una furgoneta bar junto a una playa en Lanzarote
El fuego junto a la playa de La Garita, visible desde varios puntos en Arrieta, podría haber sido intencionado, según apuntan algunas fuentes, aunque se investiga
Una furgoneta bar ha ardido en la mañana de este viernes junto a la playa de La Garita, en Arrieta, en el municipio de Haría (Lanzarote).
Por ahora se desconocen las causas del incendio, que se ha producido en una zona con vegetación. Algunas fuentes apuntan a que el fuego pudo haber sido intencionado, aunque es una circunstancia que esclarecerá la investigación.
El fuego era visible desde varios puntos de la localidad norteña.
Habrá ampliación.
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