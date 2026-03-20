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Arde una furgoneta bar junto a una playa en Lanzarote

El fuego junto a la playa de La Garita, visible desde varios puntos en Arrieta, podría haber sido intencionado, según apuntan algunas fuentes, aunque se investiga

Arde una furgoneta bar junto a la playa de La Garita, en Arrieta (Lanzarote)

Arde una furgoneta bar junto a la playa de La Garita, en Arrieta (Lanzarote)

La Provincia

Aránzazu Fernández

Una furgoneta bar ha ardido en la mañana de este viernes junto a la playa de La Garita, en Arrieta, en el municipio de Haría (Lanzarote).

Por ahora se desconocen las causas del incendio, que se ha producido en una zona con vegetación. Algunas fuentes apuntan a que el fuego pudo haber sido intencionado, aunque es una circunstancia que esclarecerá la investigación.

El fuego era visible desde varios puntos de la localidad norteña.

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