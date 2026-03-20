Arde una furgoneta bar junto a una playa en Lanzarote

Una furgoneta bar ha ardido en la mañana de este viernes junto a la playa de La Garita, en Arrieta, en el municipio de Haría (Lanzarote).

Por ahora se desconocen las causas del incendio, que se ha producido en una zona con vegetación. Algunas fuentes apuntan a que el fuego pudo haber sido intencionado, aunque es una circunstancia que esclarecerá la investigación.

El fuego era visible desde varios puntos de la localidad norteña.

Habrá ampliación.