Buscan a una mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
Con varios tatuajes en el brazo y pelo rubio, SOS Desaparecidos busca a Carmen Rosa R M, de 54 años, desaparecida desde hace más de una semana en Las Palmas de Gran Canaria
La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Carmen Rosa R. M., una mujer de 54 años que se encuentra desaparecida desde el 14 de marzo de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). La organización advierte además de que se trata de un caso de alta vulnerabilidad, por lo que solicitan la colaboración ciudadana para encontrarla lo antes posible.
Según la información difundida por la asociación, Carmen Rosa mide 1,60 metros, tiene complexión normal, pelo rubio y ondulado y ojos marrones. Entre sus rasgos identificativos destacan varios tatuajes en el brazo, incluyendo estrellas y un diseño con una luna.
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