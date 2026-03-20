La Guardia Civil desactiva un antiguo artefacto explosivo hallado durante unas obras en el Puerto de La Luz

La Guardia Civil ha desactivado un artefacto explosivo localizado durante unos trabajos de obra en el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. El dispositivo fue descubierto de forma fortuita mientras se realizaban labores de excavación para instalar una línea de electricidad de media tensión subterránea, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad y movilizar a especialistas en desactivación de explosivos.

El incidente se produjo el 20 de marzo de 2026, cuando operarios de la empresa encargada de los trabajos detectaron elementos sospechosos durante la apertura de una zanja. El hallazgo provocó la inmediata intervención de las autoridades, que adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad en la zona portuaria hasta confirmar la naturaleza del objeto.

La actuación concluyó con una detonación controlada del artefacto por parte de los especialistas TEDAX, tras comprobar que se trataba de un explosivo antiguo. Una vez finalizada la intervención, la normalidad regresó al entorno portuario.

El hallazgo se produjo durante trabajos de instalación eléctrica

El descubrimiento del artefacto tuvo lugar mientras una cuadrilla de trabajadores de la empresa Aceinsa realizaba trabajos de excavación para instalar una línea eléctrica subterránea de media tensión en el entorno del Puerto de La Luz.

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Durante las labores de apertura de una zanja, los operarios observaron la presencia de unos cables cuya apariencia no coincidía con las instalaciones habituales de este tipo de infraestructuras. Este detalle despertó sospechas entre el personal de la obra, que decidió detener inmediatamente los trabajos y comunicar el hallazgo a las autoridades.