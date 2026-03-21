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Rescatan a un hombre mayor aislado por las lluvias en una vivienda de Barranco Hondo

La Policía Canaria acudió al domicilio tras un aviso del 112 Canarias y trasladó al afectado a un centro de salud después de encontrarlo solo, incomunicado y en una situación de riesgo por la inundación

Desbordamiento por la borrasca Therese del barranco que separa los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana

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La Provincia

Bruno Betancor

Gáldar

Un varón de avanzada edad ha sido rescatado este sábado en Barranco Hondo, en el municipio grancanario de Gáldar, después de quedar solo e incomunicado en su vivienda, afectada por las fuertes lluvias de la borrasca Therese. La actuación se produjo tras un aviso recibido a través del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del 112 Canarias, que activó la respuesta de los recursos de seguridad para auxiliar al afectado en una zona de difícil acceso.

Según la información facilitada por la Policía Canaria, los agentes se desplazaron hasta el lugar después de tener conocimiento de que el hombre permanecía aislado en su domicilio, en una situación comprometida a causa de la inundación de la vivienda. La intervención se desarrolló en un entorno con complicaciones de acceso, lo que elevó la complejidad del operativo y la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la seguridad del residente.

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Finalmente, el hombre fue trasladado al centro de salud para su valoración médica, ya que presentaba signos de nerviosismo tras el episodio vivido. Aunque no ha trascendido que sufriera lesiones graves, la situación generó preocupación por su estado de vulnerabilidad al encontrarse solo en medio de un episodio de lluvias intensas que afectó al inmueble.

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