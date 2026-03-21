El testimonio de Yaneli Hernández tras el asesinato de Vicente Reyes: “No me he atrevido a volver a mi estudio desde que lo mataron”

La muerte de Vicente Reyes, propietario del conocido establecimiento Zumilandia, ha dejado una profunda huella en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre, de 70 años, falleció tras ser apuñalado la noche del domingo cuando cerraba su negocio, un pequeño local de restauración situado en el pasadizo de Don Pedro Infinito.

Mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar al autor o autores del homicidio y esclarecer el móvil del crimen —con la hipótesis del robo como principal línea—, el impacto emocional entre vecinos, clientes y amigos sigue creciendo. Uno de los testimonios que más ha conmovido en los últimos días es el de Yaneli Hernández, quien ha compartido públicamente el dolor que siente tras perder a quien considera una figura clave en la vida cotidiana del pasillo donde se encontraba el bar.

Sus palabras retratan a un hombre que, más allá de ser comerciante, se había convertido en un punto de apoyo para muchas personas del entorno.

Mensajes de los vecinos de Schamann / La Provincia

“No me he atrevido a volver a mi estudio”

En su mensaje, Yaneli Hernández explica cómo el asesinato ha cambiado su rutina y su relación con el lugar donde trabaja.

Según relata, desde que ocurrió el crimen no ha sido capaz de regresar a su estudio, situado en el mismo entorno donde se encontraba el negocio de Vicente Reyes. En ese espacio desarrollaba su actividad creativa: escribir, ensayar y preparar historias que luego compartía con el público. Pero el impacto de lo sucedido ha hecho que ese lugar ya no se sienta igual.

Hernández recuerda que Vicente formaba parte de su día a día de una manera natural y cercana. Cuenta que era habitual que él le llevara comida o bebidas, como los cruasanes mixtos o los zumos que preparaba en su establecimiento. Incluso, en ocasiones, añadía algún detalle extra, como papaya.

Flores en memoria de Vicente, el empresario apuñalado en Schamann / La Provincia

Más allá de esos gestos cotidianos, también estaba pendiente de su bienestar. Si pasaban muchas horas sin verla salir o dar señales, tocaba a la puerta para comprobar que todo estaba bien. Para ella, ese tipo de gestos definían quién era realmente Vicente.

Mucho más que el dueño de Zumilandia

El bar Zumilandia era un local modesto, con apenas unas pocas mesas en el interior y algunas más en el pasillo del edificio. Sin embargo, con el paso de los años se había convertido en un lugar muy conocido entre los vecinos.

El establecimiento abría temprano por la mañana y, especialmente los fines de semana, permanecía abierto hasta bien entrada la noche. Reyes atendía personalmente a sus clientes desde detrás de la barra, como llevaba haciendo durante décadas.

Antes de dedicarse por completo a este negocio, había participado junto a sus hermanos en el desarrollo de Supermercados Reyes, un proyecto familiar surgido en el barrio de Lomo Apolinario y que con el tiempo se convertiría en una cadena de tiendas de alimentación. Tras vender aquel negocio, Vicente se centró en Zumilandia. El local incluso llegó a funcionar durante una etapa como cibercafé antes de transformarse en el pequeño establecimiento de restauración que los vecinos conocían. Con el paso del tiempo, su figura se hizo inseparable del lugar.

Flores para Vicente, el empresario apuñado en Schamann / La Provincia

Para muchos no era simplemente Vicente Reyes: era “Vicente, el de Zumilandia”. Una presencia constante en el pasillo de Pedro Infinito. En su testimonio, Yaneli Hernández insiste en que Vicente no era solo el propietario de un bar.

Para quienes frecuentaban el pasillo de Pedro Infinito, era una presencia constante que contribuía a crear un ambiente cercano y familiar. Siempre tenía una sonrisa, una broma o una frase amable para quien pasara por allí.

Según explica, poseía una cualidad poco común: la capacidad de sostener la vida cotidiana con humanidad. No necesitaba grandes gestos para generar comunidad. Bastaba con su manera de estar, con su actitud tranquila y con su disposición a ayudar.

Ese carácter cercano hacía que se implicara en pequeñas situaciones del día a día. Desde prestar una escalera hasta interesarse por el estado de quienes trabajaban cerca de su local. En palabras de Hernández, era una de esas personas carismáticas que hacen barrio sin buscar protagonismo.

Un crimen que dejó al barrio en shock

El ataque ocurrió la noche del domingo, poco después de las 23.30 horas, cuando Reyes había terminado su jornada laboral y se dirigía a su furgoneta tras cerrar el establecimiento. Según los primeros datos de la investigación, fue agredido con varias puñaladas en la calle. A pesar de las heridas, logró alcanzar su vehículo en la confluencia con la calle Zaragoza.

Flores para Vicente, el empresario apuñalado tras salir de su bar en Schamann / José Pérez Curbelo

Testigos alertaron a los servicios de emergencia y el 112 recibió la llamada de aviso. Cuando los primeros agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria llegaron al lugar, encontraron al hombre inconsciente y en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) consiguieron revertir el paro cardiaco y lo trasladaron en estado crítico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Sin embargo, falleció al día siguiente a causa de las graves heridas sufridas.

La investigación fue asumida por el grupo de Policía Judicial de la comisaría Centro de la Policía Nacional, que continúa revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios para esclarecer lo sucedido.