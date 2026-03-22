Grave choque entre una moto y un coche en Telde

Un varón resultó herido en la madrugada de este domingo tras una colisión entre un turismo y una motocicleta ocurrida en el municipio de Telde, en Gran Canaria. El accidente se produjo alrededor de las 05.00 horas en el cruce de la carretera general de El Calero con la calle Cánovas del Castillo, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

Tras estabilizar al herido, los sanitarios procedieron a su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresado para una valoración médica más completa y seguimiento de sus lesiones.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Policía Local de Telde, que fueron los primeros en intervenir tras el aviso del accidente. Los agentes aseguraron la zona y colaboraron con los equipos sanitarios en la atención al afectado.