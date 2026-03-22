Dos jóvenes sorprendidos conduciendo sin carné en Arrecife en menos de 24 horas tras perder todos los puntos

La Policía Local de Arrecife ha vuelto a poner el foco en una de las conductas que más preocupación generan en materia de seguridad vial: ponerse al volante cuando ya no se tiene autorización legal para conducir. En menos de 24 horas, los agentes detectaron en la capital lanzaroteña a dos conductores jóvenes que circulaban con el permiso sin vigencia por pérdida total de puntos, una situación que no solo supone una infracción grave, sino que puede derivar en responsabilidad penal cuando se conduce en esas condiciones. La pérdida de vigencia del permiso por agotamiento del saldo de puntos implica que la persona no puede seguir conduciendo desde que la resolución es firme, y hacerlo puede encajar en el artículo 384 del Código Penal.

Los hechos conocidos se produjeron los días 18 y 19 de marzo de 2026 y fueron detectados por agentes de los Grupos Operativos de Atención Ciudadana (GOAC) durante sus labores ordinarias de vigilancia, prevención y control en las calles del municipio. El mensaje que traslada la Policía Local es claro: los conductores que sigan circulando pese a haber sido privados del derecho a conducir pueden ser identificados por los agentes en cualquier control o intervención rutinaria, con las correspondientes consecuencias judiciales.

El primer caso tuvo lugar el 18 de marzo, sobre las 21:00 horas. Según la información facilitada, los agentes dieron el alto a un vehículo que presentaba anomalías externas. Tras la identificación de su conductor, un joven de 24 años, se realizaron las comprobaciones pertinentes en las bases de datos oficiales de la Dirección General de Tráfico. El resultado confirmó que sobre esta persona pesaba una pérdida de vigencia del permiso de conducción por haber agotado todos los puntos asignados.

La segunda actuación se produjo al día siguiente, 19 de marzo, alrededor de las 18:10 horas. En esta ocasión, mientras los agentes desarrollaban tareas propias de vigilancia, observaron un vehículo circulando por la calle Iguazú cuyo conductor ya era conocido por haber perdido el derecho a conducir. El coche fue interceptado posteriormente en la calle Tenderete, donde se identificó a un joven de 26 años. De nuevo, las comprobaciones policiales confirmaron que el conductor tenía en vigor una pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos.

En ambos episodios, los implicados fueron informados en el mismo lugar de los hechos de su condición de investigados no detenidos como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial. Ese matiz es relevante, porque este tipo de actuaciones forman parte de la respuesta ordinaria ante conductas que la normativa penal considera especialmente sensibles por el riesgo que añaden a la circulación, aunque no se haya producido un accidente.