Muere un motorista tras sufrir un accidente en Las Palmas de Gran Canaria
El siniestro ocurrió a la altura del parque Santa Catalina, en sentido sur, y obligó a movilizar recursos sanitarios y policiales
Un motorista ha fallecido este domingo 22 de marzo después de sufrir un accidente en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del parque Santa Catalina y en dirección sur, en uno de los tramos con mayor circulación de la capital grancanaria. El siniestro se produjo a las 18:44 horas, momento en el que comenzaron a recibirse varias alertas en el centro coordinador de emergencias.
Según la información facilitada sobre la intervención, el conductor de la motocicleta colisionó contra la mediana de la vía. Tras activarse el dispositivo de emergencia, los sanitarios desplazados hasta el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, al presentar lesiones incompatibles con la vida.
La tragedia vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad. La Avenida Marítima, por su intensidad de tráfico, su conexión entre distintos puntos estratégicos de Las Palmas de Gran Canaria y la presencia constante de vehículos en prácticamente todas las franjas del día, es una de las arterias donde cualquier incidente puede tener una repercusión inmediata tanto sobre la movilidad como sobre la seguridad.
En este caso, el aviso activó con rapidez a los servicios de emergencia. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió varias comunicaciones alertando del accidente y movilizó los recursos necesarios para atender la incidencia. En el operativo participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Local.
Cuando los equipos sanitarios llegaron al punto del siniestro, nada se pudo hacer por salvar la vida del afectado. La intervención quedó entonces centrada en la verificación del fallecimiento y en la coordinación del resto del operativo sobre la calzada. Paralelamente, la Policía Local se encargó de asegurar la zona y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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