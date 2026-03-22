Susto en El Corte Inglés de Mesa y López tras el desalojo de la sexta planta por humo en la cafetería

Un incidente registrado este domingo en El Corte Inglés de Mesa y López obligó a desalojar de forma preventiva la sexta planta del centro comercial tras detectarse humo procedente de la cafetería.

Según las primeras informaciones, el origen del humo se localizó en una freidora, lo que activó de inmediato el protocolo interno de seguridad ante posibles incendios. Como medida preventiva, se procedió al desalojo de la planta afectada.

La situación fue controlada con rapidez y sin que se registraran daños personales. Una vez verificado que no existía riesgo, el centro permitió de nuevo el acceso de los clientes tanto a la planta como a la propia cafetería, recuperando la normalidad en pocos minutos.