Aparece un cetáceo sin vida en la costa de Puerto del Carmen en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de la aparición de un cetáceo varado sin vida en la costa de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías (Lanzarote). El aviso fue recibido a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que activó el protocolo habitual ante este tipo de incidentes en el litoral canario.

A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que el animal ya se encontraba sin vida sobre las rocas, por lo que la situación no requería la intervención de los bomberos en el rescate.

Intervención de técnicos especializados

Tras la primera valoración, un equipo de técnicos del Cabildo de Lanzarote se desplazó hasta la zona y asumió la gestión del caso, tal y como establecen los procedimientos en materia de fauna marina varada. Por este motivo, no fue necesaria la actuación directa del personal de emergencias.