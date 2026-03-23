Un hombre resulta herido en un accidente tras la colisión entre un coche y una guagua en Gran Canaria

Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes en la GC-1, a la altura del kilómetro 18 en sentido norte, ha dejado a un hombre de 45 años herido de carácter moderado. El incidente involucró a un turismo y una guagua, y ocurrió en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 10:36 horas, activando de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados.

Intervención de los servicios de emergencia

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico al lugar del accidente. Al llegar, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria trabajaron en la liberación del hombre atrapado dentro de su vehículo, ya que había quedado inmovilizado tras la colisión. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, los pasajeros de la guagua ya habían salido por sus propios medios del vehículo sin que se registraran heridos. El personal del SUC comprobó que no hubo víctimas adicionales en la guagua.

Regulación del tráfico y limpieza de la vía

La Guardia Civil se encargó de la regulación del tráfico en la zona afectada, mientras que el Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria colaboró en la limpieza de la vía para restablecer la circulación lo antes posible. La intervención coordinada de todos los servicios permitió que el tráfico en la GC-1 se normalizara rápidamente.

Este tipo de accidentes resalta la importancia de la colaboración entre diferentes cuerpos de emergencia, desde el SUC hasta los bomberos y la Guardia Civil, para garantizar la seguridad de los involucrados y el correcto restablecimiento de la circulación.