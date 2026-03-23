Dos hombres asaltan un restaurante en Gran Canaria y agreden al propietario

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en un restaurante del municipio de Arucas, en Gran Canaria. Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando se produjo un asalto en el interior del establecimiento.

Según la denuncia presentada por el propietario, los dos individuos accedieron al local y le agredieron por la espalda sin previo aviso. En ese momento, también se encontraba en el lugar un conocido del dueño, que realizaba tareas habituales de vigilancia del negocio.

Amenazas con arma blanca y lesiones

Durante el robo, los presuntos autores intimidaron con un cuchillo a la segunda persona presente, lo que generó una situación de gran tensión. Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas sufrió lesiones que requirieron asistencia sanitaria en un centro médico.

Tras cometer el asalto, los sospechosos sustrajeron una caja registradora con aproximadamente 1.000 euros en efectivo y un teléfono móvil, abandonando posteriormente el lugar.

La Guardia Civil de Arucas investiga a dos personas, como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación

Este tipo de delitos, catalogados como robo con violencia, implican el uso de la fuerza o amenazas directas contra las víctimas, lo que conlleva penas más graves según la legislación vigente.

Investigación policial

A raíz de la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer lo sucedido. Las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, la toma de declaración a testigos y el uso de herramientas de geolocalización para seguir la pista de los implicados.

Gracias a estas actuaciones, los agentes lograron identificar a dos personas como presuntos responsables de los hechos. Como resultado del operativo, ambos han sido investigados formalmente por su supuesta implicación en el delito.

Además, durante el proceso se consiguió recuperar el teléfono móvil sustraído, que ya ha sido devuelto a su propietario.Puesta a disposición judicial

Una vez completadas las diligencias, la Guardia Civil ha elaborado el correspondiente atestado policial, que ha sido remitido a la autoridad judicial competente. Será ahora el juzgado el encargado de determinar las responsabilidades penales de los investigados.