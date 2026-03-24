La borrasca Therese golpea Gran Canaria: cae una palmera en Las Palmas de Gran Canaria y confinan Arteara y Fataga

El tráfico de Las Palmas se ha visto sorprendido a primera hora de la mañana por la borrasca Therese. Las inclemencias meteorológicas han provocado la caída de una palmera en la zona de San Telmo, obligando al cierre del acceso de la GC-1 a Bravo Murillo en la capital grancanaria.

Los equipos de mantenimiento trabajan para quitar la palmera, que ha quedado caída en medio de la vía, a las puertas del Hotel Parque y que se ha quedado a escasos centímetros de golpear la fachada del inmueble.

Cae una palmera en Las Palmas de Gran Canaria, a las puertas del Hotel Parque / La Provincia

Arteara y Fataga, confinadas

Las poblaciones del caserío de Arteara y la localidad de Fataga, en el sur de Gran Canaria, permanecen confinadas debido a las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este martes, que han obligado a cortar la carretera de acceso a estos núcleos del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Así lo ha informado el director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, quien ha señalado que la situación responde al aviso naranja por precipitaciones vigente en la isla. En este sentido, ha pedido a la población que extreme la cautela y evite desplazamientos, especialmente durante las primeras horas del día.

Bomberos de Gran Canaria

Las lluvias se intensificaron al amanecer en el sur, provocando el desbordamiento del barranco de Fataga, lo que ha afectado directamente a la vía de acceso. La carretera ha tenido que ser cerrada debido a los abundantes desprendimientos generados por la inestabilidad del terreno.

Incidencias en otros puntos de Gran Canaria

Además, las precipitaciones comienzan a generar incidencias en otros puntos de la isla, como Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, donde ya se registran problemas asociados a la acumulación de agua.

Desde el Cabildo se insiste en la importancia de mantener la precaución, especialmente en una franja horaria que coincide con la entrada a centros educativos y puestos de trabajo, y se recomienda seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.