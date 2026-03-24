La Guardia Civil pone fin a una oleada de robos en establecimientos y vehículos del sureste de Gran Canaria

La Guardia Civil de Vecindario y Agüimes, en colaboración con la Policía Local de Ingenio, han culminado una operación que ha dado como resultado la detención de un varón como presunto autor de múltiples robos en la zona.

Los hechos delictivos se venían produciendo de manera sistemática desde mediados de febrero de 2026, afectando principalmente a las demarcaciones de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio. El investigado centraba su actividad en establecimientos comerciales tales como centros de estética, locales de venta de telefonía, tiendas de informática, establecimientos deportivos y lugares de ocio, además de varios vehículos estacionados en la vía pública.

El modus operandi era recurrente y denotaba una alarmante confianza delictiva. El autor fracturaba los cristales de los escaparates o las puertas de acceso mediante el lanzamiento de piedras u objetos contundentes de grandes dimensiones obtenidos en las proximidades para, una vez en el interior, sustraer con rapidez las cajas registradoras o efectos de valor.

Lo identificaron por un tatuaje y porque repetía algunas prendas de vestir

Resultó determinante la identificación de un tatuaje característico, así como el uso de prendas de vestir específicas que permitieron vincularlo sin género de dudas con todos los hechos denunciados.

La coordinación entre los puestos de la Guardia Civil de Vecindario y Agüimes permitió cruzar datos operativos cruciales para trazar la ruta delictiva del detenido. Asimismo, fue fundamental la colaboración de la Policía Local de Ingenio, cuyos agentes, tras recibir avisos ciudadanos sobre la presencia de un individuo sospechoso rompiendo cristales en una calle de la localidad, iniciaron un dispositivo de búsqueda coordinado que culminó con la interceptación del agresor tras una persecución por una zona próxima a un barranco.

El detenido intentó eludir su identificación arrojando parte de su vestimenta al cauce del barranco, pero la rapidez de la actuación policial impidió que lograra su objetivo.

Ocho asaltos en tres municipios

En Vecindario, el detenido asaltó cuatro lugares de ocio y comercio (dos centros de estética, una tienda deportiva y un restaurante) y dos vehículos, además de una tentativa, sumando un perjuicio de unos 5.360 euros en efectivo y efectos.

En Ingenio, en apenas 15 minutos, atacó una carnicería, un local de telefonía y uno de informática, centrando su acción en los daños estructurales y el acceso a terminales de cobro.

Finalmente, en Agüimes, sustrajo un total de 950 euros tras asaltar un local de dulces y un centro de estética, donde se recuperó un terminal móvil robado previamente en la localidad vecina. El balance económico global asciende a unos 6.310 euros en metálico y material profesional, a lo que se suman cuantiosos daños en cerramientos y mobiliario.

Gran alarma social

La detención de este individuo es de máxima relevancia para la comarca, dado que su actividad representaba un continuo goteo de hechos delictivos que habían generado una gran alarma social entre los comerciantes y vecinos de la zona. Es significativo resaltar que, desde su ingreso en prisión, se ha registrado un cese total de delitos bajo este patrón en las localidades afectadas, lo que confirma la peligrosidad de su conducta multirreincidente y restaura la tranquilidad en el tejido comercial.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos recuperados, entre los que se encontraba un terminal móvil sustraído en uno de los locales, fueron puestos a disposición del correspondiente juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Telde, que decretó su inmediato ingreso en prisión.

El detenido intentó eludir su identificación arrojando parte de su vestimenta al cauce del barranco

Este tipo de delitos provoca graves consecuencias que trascienden el mero perjuicio económico individual de las víctimas, ya que generan un clima de inseguridad y desasosiego en la comunidad, dañando la estabilidad del comercio local y la paz social.

La multirreincidencia y el desprecio absoluto por las normas de convivencia que mostraba el investigado subrayan la necesidad de intervenciones policiales especializadas para neutralizar perfiles que convierten la actividad delictiva en su forma de vida.