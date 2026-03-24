Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal
La Policía Nacional registra registra once inmuebles en el barrio de San José controlados por los miembros de una organización criminal
La Policía Nacional ha realizado, la mañana de este martes, un gran operativo antidroga en los barrios de San José y el polígono de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria. La intervención tenía el objetivo, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, de desmantelar una organización criminal presuntamente dedicada a la distribución de heroína y crack.
La operación, liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía, se ha saldado con 17 detenidos y la realización de 11 registros simultáneos.
Desde primera hora, los agentes han tenido cortada la calle Palma de Mallorca y las aledañas, 'tomadas' por medio centenar de efectivos de la Policía Nacional, que han entrado en varios inmuebles con el objetivo de intervenir, sobre todo, heroína, cocaína y crack.
La operación contra la organización criminal que dominaba el polígono de San Cristóbal permanece abierta. A los 17 arrestados se les imputan los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.
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