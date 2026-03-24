Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal

La Policía Nacional ha realizado, la mañana de este martes, un gran operativo antidroga en los barrios de San José y el polígono de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria. La intervención tenía el objetivo, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, de desmantelar una organización criminal presuntamente dedicada a la distribución de heroína y crack.

La operación, liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía, se ha saldado con 17 detenidos y la realización de 11 registros simultáneos.

Desde primera hora, los agentes han tenido cortada la calle Palma de Mallorca y las aledañas, 'tomadas' por medio centenar de efectivos de la Policía Nacional, que han entrado en varios inmuebles con el objetivo de intervenir, sobre todo, heroína, cocaína y crack.

Agentes de Policía Nacional durante la intervención en el polígono de San Cristóbal / LP/DLP

La operación contra la organización criminal que dominaba el polígono de San Cristóbal permanece abierta. A los 17 arrestados se les imputan los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.