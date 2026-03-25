Desmantelan en Arrecife un taller clandestino con trabajadores en situación irregular
La Policía Nacional detuvo a dos personas en Lanzarote tras desmantelar un taller clandestino donde se explotaba laboralmente a trabajadores extranjeros en condiciones precarias
La Policía Nacional ha desmantelado en Arrecife, Lanzarote, un taller clandestino dedicado a trabajos de soldadura en el que trabajaban personas en situación administrativa irregular y en condiciones de extrema precariedad. En la operación, denominada “Ceviche”, han sido detenidas dos personas como presuntas responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
La investigación se inició a comienzos del mes de febrero tras una alerta ciudadana que apuntaba a la existencia de este establecimiento ilegal. A partir de ese momento, los agentes desarrollaron diversas actuaciones hasta localizar el taller y proceder a su inspección durante el horario de actividad.
En el interior del local fueron identificados tres trabajadores extranjeros en situación irregular que realizaban labores de soldadura sin contar con las medidas de seguridad ni protección obligatorias.
Durante la intervención, los agentes hallaron además espacios habilitados como zonas de descanso con varias camas, lo que evidenciaba unas condiciones de vida precarias y apuntaba a una posible situación de explotación laboral.
Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de una actividad empresarial clandestina en la que se vulneraban gravemente los derechos laborales, así como la seguridad y dignidad de los trabajadores.
El operativo culminó con la detención de dos personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Asimismo, los hechos han sido comunicados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su correspondiente actuación.
La Policía Nacional ha reiterado su compromiso en la lucha contra la explotación laboral, especialmente en aquellos casos que afectan a colectivos vulnerables y en entornos de clandestinidad.
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