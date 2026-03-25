Adiós al último guardián de Anaga : hallan muerto a ‘Polo’, el único vecino que custodiaba El Draguillo tras el paso de la borrasca Therese por Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han localizado en la mañana de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de El Draguillo, en la zona de Benijo. La víctima es Hipólito González Sosa, conocido como Polo, considerado el último residente fijo del caserío y conocido popularmente como el “guardián del Draguillo”.

La intervención se produjo tras un aviso al CECOES-112 Canarias, después de que dos turistas alertaran de la presencia del cadáver mientras transitaban por el lugar. Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se desplazaron hasta la zona y confirmaron el hallazgo.

Hasta el lugar se dirigen efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Policía Nacional, que activarán el protocolo correspondiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Polo González, el vecino que custodia la ermita. / Carsten W. Lauritsen

El hallazgo coincide con el episodio de tormenta que afecta al nordeste de la isla. El cuerpo presenta diversas magulladuras y, por el momento, se desconoce si fueron provocadas por desprendimientos durante el temporal o por una caída accidental. La complejidad del acceso ha llevado a valorar el traslado del cuerpo mediante helicóptero, aunque no se descarta la intervención por vía terrestre, pese a que la pista permanece cortada a unos dos kilómetros debido a desprendimientos.

Vecinos de la zona recuerdan que Polo ya había sufrido un accidente meses atrás, cuando cayó en un barranco del Draguillo y fue localizado días después.

El último guardián del caserío

Nacido en 1976, Hipólito González (Polo) creció y vivió siempre en El Draguillo, un caserío aislado al que se accede desde Benijo por una pista de tierra y senderos que atraviesan la abrupta orografía del macizo de Anaga. Durante años fue el único vecino permanente del lugar y el encargado de custodiar la Hacienda de Las Palmas de Anaga, un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural en 2014, así como la ermita de San Gonzalo y los terrenos anexos.

Heredó esta responsabilidad de su familia, continuando la labor que desempeñaba su padre. Durante años alternó trabajos en la construcción con el cuidado del enclave, hasta que decidió dedicarse plenamente a la hacienda y al cultivo de pequeñas parcelas agrícolas, donde sembraba productos básicos como papas, ajos, bubangos o habichuelas.

Soltero y sin hijos, Polo era una figura conocida en la zona. Además de mantener las viviendas del caserío, ejercía como guía para visitantes y propietarios, siendo la persona de referencia para acceder a la ermita y recorrer uno de los enclaves más singulares de Anaga.

El caserío, que llegó a albergar a unas veinticinco personas repartidas entre varias familias, ha ido perdiendo población con el paso de los años, quedando hoy prácticamente deshabitado. Las viviendas cuentan únicamente con agua corriente, mientras que la electricidad se obtiene mediante placas solares o generadores, y la cobertura telefónica es limitada.

Polo conocía cada sendero del lugar y recorría habitualmente trayectos que a otros excursionistas les llevaban horas. Su figura estaba profundamente ligada al territorio, hasta el punto de convertirse en parte de la memoria viva del Draguillo.

La zona donde fue hallado el cuerpo en El Draguillo, en Benijo / María Pisaca

Investigación abierta

Las circunstancias exactas del fallecimiento están siendo investigadas. Mientras tanto, vecinos y conocidos lamentan la pérdida de una de las figuras más vinculadas al caserío y a la Hacienda de Las Palmas de Anaga, en uno de los rincones más aislados y emblemáticos del parque rural.