La Guardia Civil de Las Palmas investiga el tráfico ilegal de animales tras hallar una culebra real en Tenerife

La Guardia Civil mantiene activa una investigación sobre el tráfico ilegal de animales en Canarias, tras el hallazgo de un ejemplar de culebra real californiana en la isla de Tenerife. Este descubrimiento ha puesto el foco sobre un problema que, según las autoridades, lleva años desarrollándose en el archipiélago.

La actuación se enmarca dentro de la Operación Serrulatus, iniciada en el verano de 2024 por la Comandancia de Las Palmas. En el transcurso de esta operación, se investigó a una persona a la que se le incautaron 32 ejemplares de distintas especies, entre ellas animales exóticos invasores, especies protegidas por el convenio internacional CITES y animales potencialmente peligrosos, como un escorpión amarillo brasileño.

Un mercado ilegal entre islas

Las pesquisas desarrolladas por el Seprona han permitido identificar un entramado de personas residentes principalmente en Tenerife y Gran Canaria que estarían vinculadas a la tenencia, compraventa y traslado irregular de animales.

Según la investigación, existiría un mercado ilegal activo entre las islas, donde se intercambian especies tanto autóctonas como foráneas sin cumplir la normativa vigente. Esta actividad supone un riesgo tanto para el medio ambiente como para la seguridad, al tratarse en algunos casos de animales peligrosos o invasores.

La Guardia Civil de Las Palmas investiga el tráfico ilegal de animales entre Gran Canaria y Tenerife, / G. C.

El hallazgo de la culebra, un punto de inflexión

El descubrimiento de un ejemplar de Lampropeltis californiae el pasado mes de agosto en el municipio de La Laguna ha sido clave para reforzar las investigaciones. Esta especie está considerada invasora en Canarias y representa una amenaza para la fauna local.

El hallazgo fue realizado por un vecino, lo que pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de este tipo de situaciones. A partir de este caso, se ha intensificado la coordinación entre cuerpos de seguridad y administraciones.

Refuerzo del control y coordinación institucional

La información recabada ha sido trasladada al Gobierno de Canarias, que tiene las competencias en materia de fauna. El objetivo es reforzar la vigilancia y el control del movimiento de animales entre islas, evitando así la expansión de especies invasoras y el comercio ilegal.

Este trabajo conjunto busca proteger el delicado equilibrio del ecosistema canario, especialmente vulnerable a la introducción de especies exóticas.

Riesgos legales y medioambientales

Las autoridades recuerdan que la tenencia de especies incluidas en el Convenio CITES o catalogadas como invasoras o peligrosas está regulada o incluso prohibida. Estas restricciones responden al riesgo que suponen para la biodiversidad y para la seguridad de las personas.

El incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales, por lo que se recomienda evitar la adquisición de este tipo de animales sin la autorización correspondiente.