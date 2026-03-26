Prisión provisional para nueve de los detenidos por tráfico de heroína y hachís en el polígono de San Cristóbal
La jueza deja en libertad con medidas a dos de los implicados y decidirá sobre la situación personal de los otros seis tras su pase a disposición judicial
La magistrada instructora ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional de nueve de los 17 detenidos en el gran operativo contra el tráfico de drogas desarrollado esta semana en los barrios de San José y el polígono de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Presuntamente, formaban parte de un grupo criminal dedicado a la distribución de heroína y crack.
A su vez, la jueza ha dejado en libertad con medidas cautelares a dos de los implicados y decidirá en las próximas horas sobre la situación personal de los otros seis sospechosos, una vez pasen a disposición judicial.
Ana Isabel de Vega, titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, ha acordado esta medida después de la intervención llevada a cabo este martes por la Policía Nacional en 11 viviendas de la zona.
Habrá ampliación.
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