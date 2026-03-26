Rescatan a 15 perros en Ayagaures ante el riesgo de inundación por la borrasca Therese

Agentes de la Policía Nacional coordinaron el rescate de 15 perros en una residencia canina ubicada en la zona de Ayagaures, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La actuación se llevó a cabo ante el riesgo inminente de inundación provocado por el aumento del caudal del barranco tras el paso de la borrasca Therese.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del martes 24 de marzo, cuando las autoridades activaron un operativo preventivo en la zona. La previsión de un alivio de agua de la presa generó preocupación por posibles desbordamientos que podrían afectar tanto a viviendas como a infraestructuras, incluida la carretera GC-504.

Desalojo preventivo ante el aumento del caudal

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad informaron a los vecinos de la necesidad de desalojar sus viviendas como medida de precaución. En este contexto, la situación de la residencia canina requería una intervención rápida para evitar que los animales quedaran atrapados.

La gestión del operativo se realizó a través del centro CIMACC 091, desde donde se coordinaron los recursos disponibles. Sin embargo, la falta de vehículos adecuados en ese momento obligó a improvisar soluciones para no retrasar la evacuación.

Un rescate en dos fases

Ante la urgencia, los agentes optaron por realizar un primer traslado inmediato. Siete perros de pequeño y mediano tamaño fueron evacuados utilizando vehículos particulares y un coche policial.

Horas más tarde, ya durante la madrugada, se completó el operativo con la llegada de efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Gracias a estos medios, se pudo trasladar a los ocho perros restantes, garantizando así la evacuación total de los animales.

La intervención se aceleró tras conocerse que el alivio de la presa estaba previsto a partir de las 23:00 horas, lo que incrementaba el riesgo en la zona.

Traslado seguro y sin incidentes

Todos los perros fueron finalmente trasladados a un espacio habilitado en el municipio de Mogán, donde permanecieron a salvo durante la noche. Posteriormente, pudieron regresar a la residencia o ser recogidos por sus propietarios una vez superada la situación de peligro.

El operativo concluyó sin incidencias, destacando la coordinación entre los distintos servicios implicados y la rápida respuesta ante una situación de emergencia.