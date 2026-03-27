Detenida en el aeropuerto de Gran Canaria tras apuñalar a un hombre en Maspalomas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 34 años en el Aeropuerto de Gran Canaria como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. La arrestada está acusada de haber apuñalado a un hombre en un apartamento turístico ubicado en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 24 de marzo, cuando la sala operativa CIMACC 091 recibió un aviso alertando de una agresión con arma blanca en un complejo turístico. De inmediato, varias patrullas se desplazaron hasta el lugar para intervenir.

Una discusión previa en un contexto de consumo de alcohol

A su llegada, los agentes recabaron el testimonio de las personas presentes en el inmueble. Según relataron, durante la mañana se había celebrado una reunión en la que se había consumido alcohol, momento en el que se originó una discusión entre los asistentes.

En ese contexto, una mujer, amiga de la pareja que ocupaba el apartamento, habría atacado de forma inesperada a uno de los hombres presentes. La agresión se produjo con un arma blanca, con la que le asestó varias puñaladas en la espalda y en una pierna, provocándole heridas de consideración.

Huida hacia el aeropuerto y detención

Tras el ataque, la presunta agresora abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima y se dirigió al Aeropuerto de Gran Canaria con la intención de abandonar la isla. Según la investigación, pretendía tomar el primer vuelo disponible con destino a Alemania, ya que se encontraba en Canarias disfrutando de sus vacaciones.

Ante el riesgo inminente de fuga, la Policía Nacional activó de forma urgente un dispositivo de búsqueda. Gracias a esta rápida actuación, los agentes lograron localizar a la sospechosa en la zona de embarque del aeropuerto, donde fue interceptada y detenida justo antes de subir al avión.

Atención sanitaria a la víctima

Por su parte, el hombre herido fue atendido inicialmente en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado. Según las fuentes policiales, su pronóstico es favorable, pese a la gravedad inicial de las heridas.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente como presunta responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias de lo ocurrido.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y esclarecer delitos. Los ciudadanos pueden aportar información relevante, incluso de forma anónima, a través del portal oficial: https://www.policia.es