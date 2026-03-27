Detienen a una mujer por incendiar una vivienda en Maspalomas y poner en riesgo a sus vecinos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 52 años como presunta autora de un incendio intencionado en una vivienda de la calle Jamaica, en El Tablero, que puso en grave riesgo la vida de su morador, con el que compartía piso, y del resto de vecinos del inmueble.

Los hechos ocurrieron el pasado día 25 de marzo de 2026 sobre las seis de la tarde, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 tras recibirse una llamada alertando de un incendio en una vivienda. A su llegada, comprobaron la gran cantidad de humo que salía del inmueble, por lo que, ante la gravedad de la situación, procedieron de inmediato al desalojo preventivo de todos los vecinos del edificio.

Durante la intervención, los agentes accedieron al interior del inmueble afectado, localizando al morador de la vivienda, quien manifestó que el incendio había sido provocado de manera intencionada por una mujer que se encontraba conviviendo con él desde hacía varios días.

Discutió con el dueño y quemó la casa

Según su testimonio, momentos antes se había producido una discusión, tras la cual la mujer abandonó la vivienda, iniciándose posteriormente el incendio.

Los agentes lograron localizar e identificar a la presunta autora en las inmediaciones, procediendo a su detención poco después de los hechos, tras mostrar una actitud agresiva y llegar a agredir a uno de los policías actuantes.

Asimismo, uno de los agentes intervinientes tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras inhalar humo mientras alertaba y auxiliaba a los vecinos del inmueble.

Extinción del incendio

Al lugar acudieron efectivos de bomberos, servicios sanitarios y Policía Local, quienes colaboraron en la extinción del incendio, siendo necesaria la utilización de aproximadamente 3.000 litros de agua. Como consecuencia, la vivienda afectada quedó totalmente calcinada.

La detenida fue trasladada inicialmente a un centro sanitario para su valoración médica y posterior derivación a psiquiatría, ingresando posteriormente en dependencias policiales como presunta autora de los delitos de incendio, amenazas graves y atentado, quedando a la espera de su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.