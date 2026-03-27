Investigan en Gran Canaria la eutanasia de dos perros sin autorización del propietario

Agentes del SEPRONA, pertenecientes a la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas, han abierto una investigación sobre la eutanasia de dos perros en el municipio de Teror.

Las diligencias se iniciaron tras la denuncia presentada por el propietario de los animales, quien aseguró que no autorizó en ningún momento el sacrificio de sus mascotas. Los perros, de raza cocker spaniel, habrían sido trasladados a una clínica veterinaria donde finalmente se practicó la eutanasia.

Un profesional veterinario entre los investigados

Según las primeras averiguaciones, uno de los investigados es un profesional veterinario, que habría tomado la decisión basándose en su propio criterio al considerar que los animales presentaban un comportamiento agresivo.

Sin embargo, hasta el momento no consta ningún informe clínico que respalde o justifique dicha actuación, lo que ha levantado dudas sobre la legalidad del procedimiento.

La segunda persona investigada es un familiar del propietario, concretamente su cuñada, quien presuntamente fue la encargada de trasladar a los perros hasta la consulta veterinaria el día en que se produjo la intervención.

SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas investiga a dos personas por practicar la eutanasia a dos canes sin causa justificada. / G. C.

Posibles infracciones y responsabilidades

De acuerdo con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el ejercicio de la profesión veterinaria está regulado por un código deontológico que establece normas claras sobre la actuación con animales.

Entre las posibles infracciones que se investigan se encuentran actuar sin el consentimiento del propietario, realizar procedimientos sin base médica justificada o incurrir en mala praxis profesional. También se contempla la falta de documentación adecuada sobre las intervenciones realizadas.

Este tipo de conductas puede acarrear sanciones disciplinarias, como la suspensión del ejercicio profesional, además de posibles responsabilidades administrativas o incluso penales.

Investigación en curso

La investigación sigue abierta con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de las personas implicadas.

Este caso pone el foco en la importancia de respetar los protocolos legales y éticos en la atención veterinaria, especialmente en decisiones tan sensibles como la eutanasia de animales, que debe estar siempre justificada por criterios clínicos y contar con el consentimiento del propietario.

Las autoridades continúan recabando información para avanzar en el procedimiento y esclarecer completamente los hechos.