El nuevo helicóptero medicalizado del SUC en Fuerteventura realiza dos intervenciones en su primer día

El nuevo helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario, con base en Fuerteventura, ha entrado en funcionamiento de forma prácticamente inmediata. Apenas una hora después de su presentación oficial, la aeronave realizó su primera intervención para atender una emergencia sanitaria en el sur de la isla.

Este recurso, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, forma parte del refuerzo del sistema de emergencias del archipiélago, especialmente relevante en un territorio fragmentado como Canarias, donde los traslados entre islas son frecuentes.

Primera intervención en el sur de Fuerteventura

La primera activación del helicóptero se produjo a las 10:15 horas, cuando el coordinador sanitario del SUC recibió una llamada desde un centro médico en la zona de Jandía, en el municipio de Pájara.

En ese momento, se solicitaba el traslado urgente de un varón de 68 años hasta el Hospital General de Fuerteventura debido a un problema de salud grave que requería atención especializada.

Helicóptero medicalizado del SUC en Fuerteventura / SUC

La activación del helicóptero se produjo porque la ambulancia medicalizada disponible en el sur de la isla estaba ocupada trasladando a otro paciente en estado crítico. Ante esta situación, el equipo de coordinación decidió movilizar el nuevo recurso aéreo para garantizar una respuesta rápida.

La tripulación, que aún se encontraba en el hospital tras la presentación oficial, se desplazó de inmediato al Aeropuerto de Fuerteventura para iniciar la intervención. En este primer servicio, el equipo sanitario estuvo compuesto por la médica Noelia Almeida y el enfermero Carlos Quintana, junto a la tripulación aérea.

El paciente fue trasladado al hospital y llegó en estado estable dentro de la gravedad, según la información facilitada.

Segunda evacuación: traslado interinsular desde El Hierro

La jornada continuó con una segunda intervención esa misma noche. A las 21:00 horas, el helicóptero volvió a ser activado, esta vez para realizar un traslado entre islas.

En esta ocasión, la aeronave se desplazó hasta el El Hierro para evacuar a una paciente en estado grave desde el Hospital Nuestra Señora de Los Reyes. El destino fue el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, un centro de referencia en atención especializada.

El equipo sanitario en este segundo servicio estuvo integrado por el médico Javier Ruiz y la enfermera Laura Saavedra, que forman parte del grupo de profesionales asignados a este nuevo recurso junto a otros sanitarios del Hospital General de Fuerteventura.

Un recurso clave en un territorio fragmentado

Los helicópteros medicalizados del SUC desempeñan un papel fundamental en la atención urgente en Canarias. Su función principal es trasladar pacientes con patologías graves o víctimas de accidentes que requieren atención especializada en centros hospitalarios de mayor nivel.

Además, son esenciales para intervenir en zonas de difícil acceso o en situaciones en las que el tiempo de respuesta es determinante para la evolución del paciente.

En un archipiélago como Canarias, donde las distancias entre islas pueden suponer un reto logístico, este tipo de recursos aéreos se convierten en un elemento clave del sistema sanitario público.

Cobertura regional y funcionamiento del servicio

El helicóptero con base en Fuerteventura es el tercero incorporado al servicio tras la adjudicación de un nuevo contrato. Se suma así a los ya operativos en Gran Canaria y Tenerife.

Aunque cada aeronave tiene una base asignada, su activación no depende exclusivamente de la ubicación, sino de criterios como la disponibilidad y el tiempo de respuesta. Esto permite ofrecer cobertura a todas las islas, con especial atención a la provincia oriental gracias a la ubicación estratégica del nuevo helicóptero.

Estos dispositivos operan los 365 días del año y son coordinados desde la sala de emergencias del SUC, que decide su movilización en función de la gravedad de cada caso.