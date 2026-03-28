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Así fue el accidente en Fuerteventura que dejó cuatro heridos en la FV-413

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de carácter moderado, tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la noche del viernes en la carretera FV-413, en el municipio de Antigua

Así fue el accidente en Fuerteventura que dejó cuatro heridos en la FV-413

Así fue el accidente en Fuerteventura que dejó cuatro heridos en la FV-413 / 112 Canarias

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El accidente se produjo sobre las 20:01 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó de inmediato a los recursos de emergencia.

Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), un hombre sufrió un traumatismo craneal de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de Fuerteventura.

Además, otras tres personas, dos mujeres y un hombre, presentaron cervicalgia y policontusiones de carácter leve, siendo también evacuadas en ambulancias del SUC al mismo centro hospitalario.

En el lugar intervinieron dos ambulancias de soporte vital básico, efectivos de Bomberos de Fuerteventura y agentes de la Guardia Civil.

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Los bomberos se encargaron de asegurar los vehículos implicados y colaborar con el resto de los servicios de emergencia, mientras que la Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente.

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