Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife: cinco accidentes en un día

Las carreteras canarias vivieron el sábado una jornada negra con cinco accidentes en un sólo día, localizados en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. La provincia occidental se llevó la peor parte, registrando tanto el mayor volumen –tres de cinco– como la mayor gravedad: un hombre tuvo que ser reanimado en el acto por los servicios sanitarios tras chocar violentamente con una mediana.

En Gran Canaria, un joven de 25 años se encuentra hospitalizado en el Insular, herido de gravedad, tras sufrir un accidente de moto en la GC-1 de San Bartolomé de Tirajana, a la altura de Playa del Inglés. El Cecoes 112 recibió una alerta por una colisión entre un turismo y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última.

Efectivos de la Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazaron al lugar del siniestro. Los agentes de la Benemérita regularon el tráfico e instruyeron las digilencias pertinentes mientras el personal sanitario asistió al motorista y, tras estabilizarlo, lo trasladó al centro hospitalario.

En Fuerteventura, cuatro personas resultaron heridas, una de ellas con un traumatismo craneal de carácter moderado, tras la colisión entre dos turismos en la FV-413, a su paso por el municipio de Antigua. Los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura.

En Tenerife, el incidente más grave tuvo lugar en la autopista del sur: un hombre se encuentra en estado crítico tras impactar violentamente contra la mediana de la vía por causas, aún, desconocidas. Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió múltiples fracturas y una parada cardiorrespiratoria que obligó a los sanitarios a reanimarlo. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por otro lado, en La Orotava una motorista de 42 años resultó herida tras salirse de la vía y precipitarse por un desnivel en la TF-21. El incidente, que tuvo lugar a las 14.43 horas, se saldó con un traumatismo en una pierna de carácter moderado que requirió la hospitalización de la conductora.

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Finalmente, un tercer conductor de motocicleta resultó herido en El Rosario tras chocar con un turismo en la TF-28. El joven de 27 años fue hospitalizado tras presentar un traumatismo en el tórax de carácter moderado.