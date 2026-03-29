Policía Local
Interceptado por conducir drogado y portar cocaína en su vehículo en Las Palmas de Gran Canaria
Los hechos tuvieron lugar en la calle Néstor de la Torre
Los delitos contra la seguridad vial continúan estando a la orden del día en Gran Canaria. Durante la mañana del sábado, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente pertenecientes a la Unidad del Distrito Puerto, realizaron una intervención en la que interceptaron a un hombre que conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes y, además, portaba múltiples envoltorios con cocaína ocultos en el interior de su vehículo.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Néstor de la Torre, que se encuentra próxima a la Plaza de España de la capital grancanaria. En un primer instante, los policías procedieron a dar el alto al conductor al presenciar que había cometido una infracción vial.
Tras proceder a la identificación del varón, los agentes realizaron el test indicatorio de sustancias estupefacientes, que arrojó un resultado positivo. Posteriormente, las fuerzas de la autoridad registraron el interior de su vehículo, en el que hallaron, además, varios envoltorios con una sustancia de color blanco. Tras llevar a cabo el consecuente análisis, comprobaron que lo que guardaba se trataba de cocaína.
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