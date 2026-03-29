Un vehículo aparece calcinado de madrugada en Puerto Rico

Un vehículo ha quedado completamente calcinado tras un incendio declarado en la madrugada de este sábado en la localidad de Puerto Rico, dentro del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria.

El suceso tuvo lugar a las 00:50 horas del 28 de marzo de 2026, cuando se alertó de un coche en llamas en esta zona turística del suroeste de la isla. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (CEGC), que procedieron a sofocar el fuego.

Trabajos de extinción en Puerto Rico / LP/DLP

Interior del vehículo totalmente destruido

A su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio había afectado de forma severa al automóvil, dejando el interior totalmente quemado y provocando importantes daños materiales.

La rápida intervención de los equipos de extinción evitó que las llamas se propagaran a otros vehículos o elementos cercanos.

Interior del vehículo calcinado en Puerto Rico / LP/DLP

Indicios de un posible incendio intencionado en Mogán

Según las primeras observaciones realizadas en el lugar, todo apunta a que el fuego podría haber sido intencionado, a la espera de que se confirmen las causas exactas mediante la correspondiente investigación.

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Este tipo de incidentes genera preocupación en una zona como Puerto Rico, con alta afluencia de residentes y turistas durante todo el año.