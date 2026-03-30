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Arde una embarcación en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria

Un cabo y cuatro bomberos del parque de Puerto Rico, perteneciente al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, extinguieron el fuego que destruyó el barco

Bomberos apagan el fuego en la madrugada de este lunes en el muelle de Arguineguín en Mogán.

Bomberos apagan el fuego en la madrugada de este lunes en el muelle de Arguineguín en Mogán. / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Bomberos del parque de Puerto Rico, perteneciente al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, apagaron en la madrugada de este lunes el incendio en una embarcación en el muelle de Arguineguín (Mogán) en Gran Canaria.

Los efectivos de guardia, un cabo y cuatro bomberos, intervinieron para apagar las llamas, que arrasó el barco.

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La alerta del suceso fue a las 2.00 horas de la pasada madrugada.

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