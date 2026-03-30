Arde una embarcación en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria

Bomberos del parque de Puerto Rico, perteneciente al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, apagaron en la madrugada de este lunes el incendio en una embarcación en el muelle de Arguineguín (Mogán) en Gran Canaria.

Los efectivos de guardia, un cabo y cuatro bomberos, intervinieron para apagar las llamas, que arrasó el barco.

La alerta del suceso fue a las 2.00 horas de la pasada madrugada.