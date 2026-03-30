El derrumbe de una ladera en el sur de Gran Canaria afecta a una vivienda sin causar heridos
Efectivos del parque de bomberos de Puerto Rico confirmaron que no había víctimas ni personas atrapadas en el inmueble afectado en Cercados de Espino
El derrumbe de una ladera registrado en la noche de ayer domingo, 29 de marzo, en torno a las 21:00 horas, provocó daños en una vivienda situada en la zona de Cercados de Espino, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.
El incidente movilizó a efectivos del parque de bomberos de Puerto Rico, quienes acudieron al lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad en la zona afectada.
Intervención de los servicios de emergencia
Los equipos de emergencia llevaron a cabo labores de búsqueda en el interior del inmueble, ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas tras el desprendimiento. Sin embargo, tras la inspección completa, confirmaron que no había nadie dentro de la vivienda en el momento del suceso, por lo que no se registraron heridos.
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