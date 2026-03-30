Detenida en Lanzarote una joven por no devolver un coche de alquiler durante más de dos semanas
La conductora del vehículo fue arrestada por la Policía Local de Arrecife tras 18 días sin devolver el coche, a pesar de los requerimientos de la empresa propietaria
La Policía Local de Arrecife detuvo el pasado viernes, 27 de marzo, a una mujer de 27 años como presunta autora de un delito de apropiación indebida de un vehículo de alquiler. La intervención tuvo lugar durante un control preventivo de tráfico realizado en una calle del municipio.
En el operativo participaron agentes de la Unidad de Tráfico y del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC), que llevaban a cabo inspecciones habituales para comprobar la documentación de los vehículos y las condiciones de los conductores.
Un vehículo denunciado por no ser devuelto
Durante el control, los agentes detectaron un coche sobre el que ya existía una denuncia previa. Según constaba en los registros, el vehículo había sido alquilado y no había sido devuelto tras finalizar el contrato.
Tras darle el alto, los policías verificaron que la denuncia seguía en vigor y confirmaron que la arrendataria llevaba 18 días sin entregar el coche, pese a los requerimientos realizados por la empresa propietaria.
Ante estos hechos, se procedió a la detención de la conductora, que fue informada de sus derechos como investigada por un presunto delito penal.
Juicio rápido
Una vez practicada la detención, los agentes instruyeron las diligencias correspondientes para su tramitación mediante un juicio rápido. Este procedimiento permite resolver el caso en un plazo aproximado de 72 horas, agilizando así la respuesta judicial.
Satisfacción por la recuperación de vehículos
Tanto ciudadanos como empresas afectadas por este tipo de situaciones han mostrado su satisfacción por la actuación policial. La rápida localización del vehículo y la detención de la presunta responsable ponen de relieve la eficacia de los controles y la coordinación de los agentes.
Desde la Policía Local destacan la importancia de estos dispositivos preventivos, que no solo contribuyen a mejorar la seguridad vial, sino también a detectar posibles infracciones o delitos en curso.
Advertencia a la ciudadanía
Las autoridades recuerdan que no devolver un vehículo de alquiler en el plazo acordado, una vez denunciados los hechos, puede derivar en responsabilidades penales. Este tipo de conductas no se considera un simple incumplimiento contractual, sino que puede constituir un delito.
Por ello, se insiste en la necesidad de cumplir con las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento y actuar con responsabilidad en el uso de bienes ajenos.
Refuerzo de la vigilancia en el municipio
La Policía Local de Arrecife continuará desarrollando controles preventivos en distintos puntos del municipio con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a prevenir delitos y reforzar la convivencia ciudadana.
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