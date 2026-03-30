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Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir

Los agentes tuvieron que cortar la vía al tráfico durante unos minutos

Un hombre se pasea desnudo por Gran Canaria.

Un hombre se pasea desnudo por Gran Canaria. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Quienes paseaban en la tarde de este lunes por Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el cruce entre las vías Juan XXIII y Luis Doreste Silva, se han encontrado con una situación surrealista.

Agentes de la Policía Local han tenido que intervenir tras encontrar a un hombre desnudo en la vía pública.

Según informan algunos testigos, los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas, justo en las inmediaciones de la UNED.

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Los agentes tuvieron que cortar la vía al tráfico durante unos minutos hasta que lograron reducirlo.

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