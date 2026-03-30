Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir
Los agentes tuvieron que cortar la vía al tráfico durante unos minutos
Quienes paseaban en la tarde de este lunes por Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el cruce entre las vías Juan XXIII y Luis Doreste Silva, se han encontrado con una situación surrealista.
Agentes de la Policía Local han tenido que intervenir tras encontrar a un hombre desnudo en la vía pública.
Según informan algunos testigos, los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas, justo en las inmediaciones de la UNED.
Los agentes tuvieron que cortar la vía al tráfico durante unos minutos hasta que lograron reducirlo.
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